Belen la caduta a Le Iene diventa virale | il video e la reazione «Non c’è un ca**o da ridere!»

ed è rimasta distesa sul pavimento, a soccorrerla è intervenuto Max Angioni, che l'ha aiutata a rialzarsi. Fortunatamente laè stata meno grave del previsto e la stessaha ...Fortunatamente laè stata meno grave del previsto e la stessaha reagito con una risata restando stesa sul pavimento.cade in diretta a Le Iene Inutile dire che in un attimo il ...'Non sono, lo avete immaginato', ha ironizzato. LadiRodriguez a 'Le Iene' VINCITORE A SORPRESA Fotogallery - Mattia, il ballerino che ha conquistato 'Amici 22' LITI E ...

Belen Rodriguez, la caduta a Le Iene diventa virale: il video della madre Veronica Cozzani sui social SuperGuidaTV

Tutto pronto per partire con una nuova puntata de Le Iene, ricca di servizi, interviste, inchieste e ospiti. L’inizio è affidato come sempre all’ingresso ‘regale’ di Belen… Leggi ...Ad inizio puntata Belen ha sfilato nel corridoio dello studio per andare ad incontrare Nathan Kiboba, comico e volto fisso nel cast de Le Iene. Dopo essersi avvicinata a lui per baciarlo e salutarlo, ...