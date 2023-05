Belen cade in apertura del programma Le Iene non c’è un cazzo da ridere

Anche la madre diha condiviso il video sfottendo un po' la figlia. E la showgirl ha risposto ironicamente: "Non c'è un ca**o da ridere". Successivamente, in onda,ha continuato a ...a Le Iene, anche la mamma la prende in giro In poco tempo il video è diventato virale sui social. E tra gli utenti anche la mamma della showgirl ha condiviso prontamente la scena sulla ...Rodriguezin diretta a Le Iene, la prende in giro anche la madre. Il video virale: 'Non c'è un ca**o da ridere' Micol Olivieri, il mistero del puntino sull'occhio e la richiesta d'aiuto ai ...

Belen Rodriguez inciampa e cade per terra a Le Iene: Non c'è un ca**o da ridere Fanpage.it

L’ingresso di Belén Rodríguez a ‘Le Iene‘ non è andato come doveva: la showgirl argentina è inciampata mentre entrava in puntata, cadendo a terra. Sul post appena condiviso della mamma commenta: «Non ...Belen Rodriguez, amata da tutto il pubblico italiano per la sua simpatia e il suo fascino, è un vero punto di riferimento quando si parla di bellezza e sensualità. La sua carriera è iniziata nel 2006, ...