Beautiful | il set della soap americana è arrivato a Roma

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 maggio 2023), la città eterna, accoglie di nuovo il cast di, ritrovando tra le sue strade Ridge, Brooke, Thomas, Steffy, Hope, Liam e Carter per le riprese delle nuove puntatecelebreoperache fa così ritorno in Italia. Già si respira un’aria di eccitazione per le trame che ci terranno compagnia durante l’estate. Scopriamo insieme tutte le novità delle emozionanti vacanzene di The Bold and the. Il ritorno in Italia diPer, l’Italia non è una novità, ma questa volta gli attori si cimenteranno in episodi girati nella magnifica cornicecittà eterna. I set eccezionali includono luoghi come l’Aventino, il Giardino degli Aranci, il Colosseo, Piazza di Spagna e ...