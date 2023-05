Beautiful | anticipazioni bomba | nel cast arriva la figlia di Al Bano e non solo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dalledisono in arrivo scoppiettanti novità. Le vicende della sua famiglia non hanno nulla da invidiare a quelle di. E ora Jasmine Carrisi è pronta al “crossover” o quasi. Ladi Ale Loredana Lecciso apparirà nella soap opera statunitense. Una comparsata nelle puntate “made in Italy” che si stanno registrando in questi L'articolo proviene da KontroKultura.

Zende fa delle domande a Grace su quello che sta facendo Paris, se sta frequentando altri uomini ad esempio, ma la donna, pur sapendo che la ...

Beautiful: anticipazioni puntata di oggi, 17 maggio 2023 Tvblog

Un Altro Domani, anticipazioni mercoledì 17 maggio della soap opera che racconta le avventure di Julia, che vive nella Spagna ai nostri giorni, e ...Dal poco che sappiamo, grazie ad alcuni scatti rubati sul set, possiamo dirvi che nelle puntate di Beautiful girate a Roma, ci sarà un nuovo riavvicinamento tra Ridge e Brooke: sotto il cielo di Roma, ...