(Di mercoledì 17 maggio 2023)addi interesse ufficiali "un" da parte della Bce, perché nell'area euro l'inflazione "non ha una origine interna, quindi il problema non si risolve alzando i ...

Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antoniorispondendo una domanda al termine della sua vista all'Abi, in occasione del Comitato esecutivo. Laha manifestato l'...'Lavoriamo fiduciosi per il ballottaggio', Antonio(FI). Giorgia Meloni a Reykjavik per il ... La spinta verso l'alto per effetto della stretta monetaria della. Eurozona, il Pil nel primo ...... Alberti Casellati e Urso e i sottosegretari Butti e Barachini (fino a giovedì 18/05/2023)- ... Parteciperanno, tra gli altri, Antonio(ministro degli Affari esteri e della Cooperazione ...

Bce, Tajani: continuare ad alzare i tassi sarebbe un errore Agenzia askanews

La Bce ha manifestato l'intenzione di aumentare ancora il costo del danaro. "Mi auguro che questo non accada - ha detto Tajani - perché sarebbe un errore."Visto che i dati economici vanno nella giusta direzione, che la Commissione Europea dice che le previsioni della crescita sono superiori a quelli di altri Paesi dell'Unione Europea, che la disoccupaz ...