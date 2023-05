Bayer-Roma | Mourinho | 'Smalling e Dybala sono disponibili Voglio la finale per squadra e tifosi Sul futuro

...solo gol di margine siglato nella partita d'andata delle due semifinali ad opera del figliol prodigo Edoardo Bove donano alladi José Mourinho un piccolissimo margine di vantaggio sul...Commenta per primo L'allenatore della, José Mourinho ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno in Europa League sul campo delLeverkusen (1 - 0 per i giallorossi all'andata all' Olimpico ): '...... dove potrebbero trovare ladell'ex Dybala nel caso in cui giallorossi si imponessero sulLeverkusen . I bianconeri, che nel pomeriggio hanno diramato la lista dei convocati, dovranno fare ...

Bayer Leverkusen-Roma pronostico: tutte le quote della sfida La Gazzetta dello Sport

"Voglio arrivare a questa finale e non tanto per me. Sono una persona diversa che pensa più agli altri che a se stesso. Voglio la finale per i tifosi e per i ragazzi". Lo ha detto José Mourinho in con ..."Voglio arrivare a questa finale e non tanto per me. Sono una persona diversa che pensa più agli altri che a se stesso. Voglio la finale per i tifosi e per i ragazzi". (ANSA) ...