Bayer-Roma | Mourinho | Non siamo favoriti | Dybala c' è

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023), 17 mag. (Adnkronos) - "Scaramantico zero, bookmakers zero, favorito zero". A parlare è Josèdurante la conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Europa League prevista domani traLeverkusen e."Quando si arriva in semifinale si ha il 25% di possibilità di vincere ed il 50% di arrivare in finale. Questa è la mia scaramanzia che si trasforma in pragmatismo. Sarà lunga domani.e Smalling titolari? Possono giocare". "Se l'Europa League fosse solo per chi inizia in questa competizione l'avremmo già vinta", aggiunge con una stoccata in particolare alla Juventus. "Massimo rispetto per il1-0 all'intervallo e manca tutto il secondo tempo. Ha molto più valore essere qui con una squadra costruita per l'Europa League ...