Bayer Leverkusen | Xabi Alonso | 'Questa partita è oro | che sia contro Mourinho è uno scherzo del destino'

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfidala Roma, valida per il ritorno...

Xabi Alonso ci crede e con lui tutto il, pronto a ribaltare lo 0 - 1 dell'Olimpico e strappare un biglietto per la finale di Europa League. "L'esperienza dell'andata ci aiuterà, ...Florian Wirtz , centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno delle semifinali di Europa League contro la Roma . Queste le sue parole: Sulla partita di domani. "È la partita più ...Xabi Alonso , tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno delle semifinali di Europa League contro la Roma . Queste le sue parole: Sulla partita d'andata. "La partita è stata molto ...

'Ho imparato molto da Mou ma al fischio di inizio non ci sono amici' LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) - 'A Roma è stata una partita molto ...Bayer Leverkusen e Roma si affronteranno domani nella semifinale di ritorno della UEFA Europa League. Ecco dove vedere il match ...