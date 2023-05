Bayer Leverkusen-Roma | rivedi la conferenza stampa di José Mourinho VIDEO

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ladialla vigilia di: ecco le parole dello Special One a poche ore dall’appuntamento contro i tedeschi che mette in palio la qualificazione alla finale di Europa League. L’allenatore portoghese ha parlato della partita e non del suo futuro, affrontando diversi temi. In alto ecco il, con lui presente anche Matic. SportFace.

Commenta per primo La Roma è da poco arrivata in Germania e domani affronterà la semifinale di ritorno contro il. I giallorossi partono dall'1 - 0 maturato all'andata grazie alla rete di Bove. Oggi in conferenza stampa insieme a José Mourinho ci sarà Mati . Il serbo dopo aver riposato contro il ...Conferenza stampa Mourinho, le parole del tecnico della Roma alla vigilia del match di Europa League contro ilJosé Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il. SMALLING, DYBALA ED EL SHAARAWY - "Disponibili per giocare tutti. Solo ...... Jose' Mourinho L'allenatore della Roma , Josè Mourinho , ha presentato in conferenza stampa la semifinale di ritorno dell'Europa League contro il, in programma domani. Mourinho ha ...

Vogliamo dare tutto». Ecco la conferenza stampa integrale di Matic alla vigilia della partita contro il Bayer Leverkusen. «Prepariamo questa partita come sempre. Il nostro allenatore ha già giocato ...José Mourinho non si sbilancia, tiene basso l’entusiasmo e annuncio il recupero dei big: «Dybala, El Shaarawy e Smalling sono disponibili». In vista della semifinale ...