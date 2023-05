Bayer Leverkusen-Roma | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo il successo di misura dell’andata, arrivato grazie alla rete di Bove, lacercherà alla BayArena la qualificazione per la sua seconda finale europea dopo quella vinta dodici mesi fa in Conference League. Di fronte unche in Bundesliga è intento a duellare per il sesto posto...

(Germania) - Roma (Italia): diretta TV su SKY e in chiaro su RaiUno " andata 0 - 1 " la Roma si qualifica se vince o pareggia; " ilLeverkuse si qualifica se vince con due o ...Paulo Dybala fa passi in avanti. Oggi ha lavorato in parte con il gruppo e in parte con i preparatori. Mourinho sta cercando di reintegrarlo gradualmente in squadra, evitando sforzi eccessivi ...In Europa anche, Siviglia e Rennes vogliono il tunisino. Ibanez potrebbe partire nella prossima finestra di mercato e Mourinho vuole rinforzi per il pacchetto arretrato. Leggi i ...

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato dopo l'1-1 in campionato contro lo Stoccarda, lanciando la sfida alla Roma per giovedì prossimo, in vista della semifinale di ritorno di Europa ...La Roma si avvicina sempre di più a quella che, al momento, è la partita più importante della sua stagione, la semifinale di ritorno di Europa League in casa del Bayer Leverkusen in programma domani ...