Bayer Leverkusen-Roma | Mourinho | “Non mi sento favorito | Dybala e Smalling a disposizione”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Scaramantico zero, bookmakers zero, sentirmizero. Quando arrivi in semifinale hai il 25% di possibilità di vincere la competizione e 50% di arrivare in finale, questo è pragmatismo dei numeri. Domani non so che partita sarà, non so che direzione prenderà, difficile dirlo, noi vogliamo arrivare in finale, non sappiamo se la vinciamo o la perdiamo al 90?, se ci saranno supplementari o rigori, sappiamo che c’è tanto da giocare, è ancora lunghissima”. Lo ha detto l’allenatore della, José, in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilin semifinale di Europa League: “unica squadra che non è scesa dalla Champions tra le finaliste? Se io non avessi l’ambizione di vincere, era facile dire che avessimo già vinto l’Europa League. Se ...

Le dichiarazioni del tecnico delalla viglia dell'incontro decisivo contro il club capitolino dell'amico Mou per l'accesso alla finale di Europa LeagueIl solo gol di margine siglato nella partita d'andata delle due ...Commenta per primo L'allenatore della Roma, José Mourinho ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno in Europa League sul campo del(1 - 0 per i giallorossi all'andata all' Olimpico ): 'Dybala, El Shaarawy e Smalling hanno recuperato. Sono tutti disponibili per giocare domani tranne Karsdorp, Llorente e Darboe'. '...... dove potrebbero trovare la Roma dell'ex Dybala nel caso in cui giallorossi si imponessero sul. I bianconeri, che nel pomeriggio hanno diramato la lista dei convocati, dovranno fare ...

"Voglio arrivare a questa finale e non tanto per me. Sono una persona diversa che pensa più agli altri che a se stesso. Voglio la finale per i tifosi e per i ragazzi". (ANSA)