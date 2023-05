Bayer Leverkusen-Roma | Matic | “Abbiamo preparato tutto | vediamo come finisce”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Vogliamo passare questa semifinale e non è facile, tutti noi vogliamo vincere per i nostri tifosi, vogliamo dareper loro.la partita e il piano gara,pensato a. Prepariamo questa partitasempre, il nostro mister ha già giocato partite del genere e ci ha detto che dobbiamo giocare conquello che, dobbiamo essere concentrati per tutti i 90?, ilha la qualità di una grande squadra”. Lo ha detto il centrocampista della, Nemanja, in conferenza stampa alla vigilia della sfida col, valida per la semifinale di ritorno di Europa League: “Non sarà facile giocare qui, ...

Una vantaggio da gestire e la voglia di provare a centrare una qualificazione storica. La Roma si prepara a scendere in campo per la semifinale di ritorno di Europa League contro ilcercando di difendere l'1 - 0 conquistato nella gara d'andata grazie al gol di Bove. Non sarà un'impresa semplice sul campo della formazione tedesca ma la squadra di José Mourinho sia ...Commenta per primo Domani la Roma si giocherà l'accesso alla finale di Europa League e prima di conquistare questo incredibile traguardo dovrà superare lo scoglio. Dopo aver vinto per 1 - 0 all'andata, i giallorossi scenderanno in campo domani alle ore 21 alla BayArena nel match di ritorno. Ecco le parole di Mourinho in conferenza stampa ...Lo ha detto l'allenatore della Roma, José Mourinho , in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilin semifinale di Europa League: 'Roma unica squadra che non è scesa dalla ...

Josè Mourinho è pronto. Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Dybala, El Shaarawy e Smalling sono disponibili"Voglio arrivare a questa finale e non tanto per me. Sono una persona diversa che pensa più agli altri che a se stesso. Voglio la finale per i tifosi e per i ragazzi". (ANSA) ...