Bastoni | intesa raggiunta per il rinnovo con l’Inter! Data e cifre – Sky

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Perè in arrivo ildi contratto con l’Inter. Lo anticipa Matteo Barzaghi di Sky Sport, che fa sapere di quanto sarà la durata del contratto e la cifra del nuovo stipendio. FIRMA IN ARRIVO! – Dopo la sua prima finale di Champions League per Alessandroci sarà ildi contratto con l’Inter. Niente nuovo “caso Milan Skriniar”, col difensore che prolungherà in anticipo. Lo annuncia Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport 24, parlando di firma a fine campionato., assistito da Tullio Tinti, e l’Inter hanno raggiunto un’sulla base di un quinquennale da cinque milioni a salire a stagione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

GdS - Bastoni resterà all'Inter. Intesa raggiunta per il rinnovo: manca solo l'ufficialità. Le cifre Fcinternews.it

Dopo la finale di Champions League conquistata ieri sera nell'euroderby contro il Milan, i tifosi dell'Inter possono gioire ancora ...Il difensore non farà come Skriniar, che se ne andrà a parametro zero: prolungamento al 2027 o 2028 e stipendio di 5,5 milioni annui a salire. Lui e Calhanoglu saranno due delle colonne della squadra ...