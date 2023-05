(Di mercoledì 17 maggio 2023) Come di consueto, dopo ogni elezione ci si interroga sui risultati ottenuti dai diversi partiti. Non cidubbi sul fatto che lain Italia attraversi un periodo difficile, tanto da essere quasi irriconoscibile. Il M5S nelle elezioni amministrative scompare e il Pd naviga intorno al 20% o poco più; dove vince, è essenziale il supporto delle liste civiche. Lainvece, nonostante i suoi evidenti difetti, se la cava abnza bene. Un’analisi di Luca Ricolfi (La mutazione: come le idee dimigrate a) propone uno spunto di riflessione interessante:politiche diverse si sovrappongono alla dicotomia trae vengono confuse con questa, soprattutto dall’elettorato ...

E nonneppure Leao. Lo si è visto anche in questa seconda sfida quando i rossoneri, dopo un ... Brozovic è subentrato a Mkhitaryan, fermato da un problema muscolare alla gamba. Paolo ...A questo punto però,aggiungere un foglio al Quadro E per avere a disposizione nuovi righi ... Come si aggiunge un nuovo foglio nel modello 730/2023 In alto adel Quadro E si trova la ...Adesso ai ragazzi di Lombardia e Venetoun pareggio nella sfida di domani contro il Girone I ...a concludere al volo una serie di batti e ribatti nato in area dopo una bella azione dalla- ...

Basta destra contro sinistra: oggi sono altre le dicotomie che influenzano il voto Il Fatto Quotidiano

Per Fratelli d’Italia i risultati, salvo Latina, non sono paragonabili a quelli di settembre. I dem devono confermare a tutti i costi Ancona per non uscire sconfitti. Il crollo dei grillini certifica ...A due anni di distanza dal naufragio del ddl Zan in Senato e con il governo più a destra della storia recente italiana, la situazione sul versante ...