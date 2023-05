Basket | play off serie B | la Juvecaserta fa sua gara 2 contro Teramo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Ble Decònon fallisce l’appuntamento con la vittoria in2 deioff per l’ammissione allaB nazionale del prossimo anno. Decisamente diversa laa spicchi scesa in campo al palaPiccolo rispetto a1, ma questo non ha impedito ai padroni di casa di guidare quasi ininterrottamente per tutta la durata della partita, anche se non ha mai potuto ritenere acquisito il risultato finale. Che fosse un indiverso rispetto a1 lo si è visto sin dalle prime battute quando la formazione abruzzese ha sempre mantenuto il contatto con i padroni di casa, passati per la prima volta in vantaggio sul 9-7 con Sperduto dopo 3’57”. Un Perin particolarmente ispirato ha realizzato 5 punti consecutivi ed ha ...

Avellino . L' IVPC DelFes Avellino batte il Cus JonicoTaranto anche in Gara 2 del- in per l'ammissione alla Serie B Nazionale 2023/2024 con il risultato di 78 - 76. La squadra irpina ribalta tutto nell'ultimo quarto con il 28 - 18 che ...... vista l'ordinanza sindacale pervenuta in data odierna, acquisito il parere della Lega Nazionale Pallacanestro, vi comunica che la partita del 17 maggio 2023, valida come seconda gara dei- off ...Piove anche sul. La prevista garadue tra Blacks Faenza e Ruvo di Puglia è stata rinviata due volte in poche ore. Dapprima in mattinata, quando il peggioramento delle condizioni meteo nella zona ha creato i ...

Basket, play off. In gara 1 tutte vittorie interne. Domani in campo per gara due ilmessaggero.it

Il primo atto della serie tra Denver e LA Lakers sorride ai Nuggets. Trascinati da un super Jokic (34 punti, 21 rimbalzi e 14 assist), i Nuggets che si impongono 132-126. Andata in vantaggio anche di ...ROSETO: Giansante n.e, Fiusco n.e, Cichella n.e, Zampogna 13, Dincic 13, Morici 7, Seck, 5 Amoroso 16, Di Emidio 12, Natalini n.e, Santiangeli 15, Nikolic 2.