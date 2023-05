Basket | Nba | Philadelphia licenzia coach Rivers

(Di mercoledì 17 maggio 2023), 17 mag. -(Adnkronos) - Dopo il ko in gara-7 contro Boston Docaveva dovuto rispondere alle domande sul suo futuro: "Ho ancora due anni di contratto: voglio restare". Ma Josh Harris (il proprietario) e Daryl Morey (il GM) evidentemente hanno avuto idee diverse: i76ers hanno infatti annunciato ilmento del loro allenatore negli ultimi tre anni, tutti e tre conclusi con una corsa ai playoff arrestatasi in semifinale di conference. L'ennesimo ko, dopo essere stati avanti 3-2 nella serie e aver goduto di un match point (sprecato) in casa per eliminare i Celtics, è costato la panchina a, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di Espn. Aevidentemente sono convinti che con l'Mvp NBA 2023 in squadra, Joel Embiid, un'altra ...

I Denver Nuggets partono con il piede giusto nelle Western Conference Finals, aggiudicandosi gara - 1 con il punteggio di 132 - 126 contro i Los Angeles Lakers. Una gara in cui - come si può evincere ...Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, NOW eLeague Pass.Solo, precisione, visione, generosità. Attingendo a tutto il suo repertorio, nella prima gara di finale di conference a ovest, Jokic ha guidato Denver sull'1 - 0, con una vittoria mai in ...

Draft Nba 2023, San Antonio vince la Lottery: Wembanyama in arrivo Tuttosport

Philadelphia, 17 mag. - (Adnkronos) – Dopo il ko in gara-7 contro Boston Doc Rivers aveva dovuto rispondere alle domande sul suo futuro: “Ho ancora due anni di contratto: voglio restare”. Ma Josh Harr ...Gli Spurs, secondo peggior record dell'ultima stagione, punteranno sul nuovo fenomeno francese. Charlotte sceglierà per seconda seguita da Portland ...