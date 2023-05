Basket | Mondiali 2023 | il calendario delle partite dell’Italia Definiti gli orari di tutta la manifestazione

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La FIBA ha reso noto il programma dettagliato dei prossimi Campionatidimaschile, previsti dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Giappone e Indonesia. Ufficializzati dunque anche glisingole, con l’Italia che giocherà all’Araneta Coliseum di Manila nella prima fase a gironi contro Angola, Repubblica Dominicana ed i padroni di casa filippini. Gli Azzurri debutteranno nella rassegna iridata venerdì 25 agosto alle ore 10.00 del mattino italiano (le 16.00 locali) contro l’unica selezione africana del gruppo A, per poi tornare in campo allo stessoo domenica 27 agosto con la Repubblica Dominicana. In chiusura ci sarà la sfida alle Filippine di martedì 29 agosto alle ore 14.00 italiane (le 20.00 locali). In caso di ...

