Basket | Draft Nba | la prima scelta va a San Antonio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) New York, 17 mag. -(Adnkronos) - Per la terza volta nella loro storia i SanSpurs vincono la Lottery delNba e avranno laassoluta, che sarà, con ogni probabilità il francese Victor Wembanyama. Saranno gli Charlotte Hornets a scegliere con la numero 2, mentre i Portland Trail Blazers seguiranno con la 3 e gli Houston Rockets con la 4. Delusione per i Detroit Pistons che scendono alla numero 5 pur avendo il peggior record della lega. Seguono Orlando Magic, Indiana Pacers, Washington Wizards, Utah Jazz e Dalla Mavericks a completare la top ten. Ilsi svolgerà il 22 giugno a New York.

Isaiah Collier, regista della Georgia, probabile scelta di vertice di lotteria del draft 2024.

