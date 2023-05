Basilea | Lang | 'Abbiamo l'occasione di essere ricordati anche fra 50 anni'

: "Servirà un'altra partita perfetta"(SVIZZERA) - "Domani sarà una giornata storica sia per noi che per la Fiorentina perché nessuna delle due è stata mai in finale in questa competizione.Tridente offensivo composto da Ikoné, Cabral, e Gonzalez Le probabili formazioni di- Fiorentina(3 - 5 - 2): Hitz;, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; ...Attiva ora Le probabili formazioni di- Fiorentina(3 - 5 - 2): Hitz;, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni. FIORENTINA (4 - 3 - 3): ...

Basilea, Lang: 'Abbiamo l'occasione di essere ricordati anche fra 50 ... Calciomercato.com

La partita di domani è diversa rispetto a un ottavo di finale. Io ho parlato ai miei compagni e penso che tra 50 anni si parlerà di questa ...Lang: 'Servirà un'altra partita perfetta' BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - 'Domani sarà una giornata storica sia per noi che per la Fiorentina ...