(Di mercoledì 17 maggio 2023) Si attende il via libera per ildi Lionelin Spagna, tutto nelle mani di un documento consegnato a La Liga

Ilhaun'ultima carta da schierare, grazie alla quale potrebbe rendere realtà il ritorno di Lionel Messi . Se fino a qualche settimana fa sembrava che il club blaugrana fosse ormai ...Un uomo di, 39 anni, è caduto ieri pomeriggio, per causeda accertare, dall'area del Fortino dei Castriciani, una zona panoramica che si trova accanto alla cittadella fortificata, ......ad Atene con un sonoro 4 a 0 e conquistando la sua quinta 'Coppa dalle grandi orecchie' In quella squadra gioca anche Paolo Maldini come difensore centrale. Il capitano, però, non è...

Barcellona, ancora viva una possibilità per il ritorno di Leo Messi ItaSportPress

Immagini di laghi asciutti e terra bruciata potrebbero farti riconsiderare se viaggiare in uno dei punti caldi della siccità in Europa sia una buona ...L'iniziativa di Domani, Libération, Tagesspiegel, El Confidencial, Hvg, Gazeta Wyborcza, Delfi, Balkan Insight e n-ost vuole vitalizzare il dibattito pubblico e la democrazia europea. La trentesima pu ...