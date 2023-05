Barbara D’Urso lascia Mediaset? «Non ha rinnovato il contratto | ecco dove andrà» E spunta il post su Instagram

Grazie al risalto mediatico l'avvocata torinese è diventata in breve tempo un volto celebre: prima ospite da, poi partecipante all'ultima edizione del reality Pechino Express. La ...... come un fulmine al ciel sereno arriva la notizia diche inaspettatamente è pronta a lasciare Mediaset. Un vero e proprio terremoto quello che sta accadendo all'interno dei palinsesti ...lascia Mediaset" è una frase che si ripete come un mantra ormai da mesi. Le indiscrezioni sulla conduttrice e il suo futuro professionale non mancano mai ma stavolta sono più insistenti ...

Barbara D’Urso lascia Mediaset Vanity Fair Italia