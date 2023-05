Barbara d’Urso lascia Mediaset? Le voci sul possibile ruolo in un programma Rai

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 maggio 2023), dopo una lunga permanenza di 20 anni a, sembra pronta a dire addio all’azienda. Una notizia che ha sicuramente sorpreso i telespettatori e che è stata riportata da TvBlog. La conduttrice avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con l’azienda. Ma cosa riserva il futuro per la celebre presentatrice? Secondo leche circolano sul sito, potrebbe essere coinvolta come giurata in un talent show Rai, ma quale è la verità dietro a queste speculazioni? Andiamo a scoprirlo!vicina a Ballando con Le Stelle? È stato Giuseppe Candela, su Dagospia, a svelare la verità sul talent show di Milly Carlucci. Sembra che ci si stia avvicinando sempre di più alla riconferma dell’intera giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo ...