Barbara D’Urso lascia Mediaset? Le voci sul possibile ruolo in un programma Rai

(Di mercoledì 17 maggio 2023), dopo una lunga permanenza di 20 anni a, sembra pronta a dire addio all’azienda. Una notizia che ha sicuramente sorpreso i telespettatori e che è stata riportata da TvBlog. La conduttrice avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con l’azienda. Ma cosa riserva il futuro per la celebre presentatrice? Secondo leche circolano sul sito, potrebbe essere coinvolta come giurata in un talent show Rai, ma quale è la verità dietro a queste speculazioni? Andiamo a scoprirlo!vicina a Ballando con Le Stelle? È stato Giuseppe Candela, su Dagospia, a svelare la verità sul talent show di Milly Carlucci. Sembra che ci si stia avvicinando sempre di più alla riconferma dell’intera giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo ...

Nuovo colpo di scena nella vicenda della sedicente veggente di Trevignano Romano . Nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 condotta da, andata in onda mercoledì 17 maggio, è stata trasmessa la presunta lacrimazione della statua. Le telecamere della trasmissione, presenti a casa di Gisella Cardia per un'intervista, ...potrebbe restare ancora per un po' in Mediaset. Ecco cosa sostiene Davide Maggio, che ha cercato di fare un po' di chiarezza su una questione di cui si sta parlando molto dopo le ...Infatti, nel gioco dei vertici RAI,potrebbe firmare con viale Mazzini e tornare in prima serata con 'Ballando con le stelle'.