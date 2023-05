Ballando con le Stelle 2023 | giuria a rischio? L’indiscrezione di Dagospia smentirebbe i rumor

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Continuano le indiscrezioni sul cast e ladella prossima edizione dicon le, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Come aveva già anticipato.it, la diciottesima stagione potrebbe arricchirsi della presenza di Wanda Nara, showgirl argentina e moglie del calciatore Mauro Icardi. Oltre al suo nome, Alberto Dandolo ha fatto anche quelli del campione olimpico Marcell Jacobs e del giornalista Antonio Caprarica. In aggiunta, potrebbero parteciparvi anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli e lo scrittore Mauro Corona. Per quanto riguarda la composizione della, gli ultimis volevano la presenza della conduttrice Mediaset Barbara D’Urso. Nonché della conduttrice di Belve Francesca Fagnani, di Nunzia De Girolamo e della ...

le stelle scalda i motori in attesa della prossima edizione. Nel 2023 non sono mancate le polemiche , non solo per i concorrenti in gara, ma anche, e soprattutto, per la giuria , in modo ...Cast prossima edizione dile stelle: potrebbe esserci Pierpaolo Pretelli Il magazine Diva e Donna , dopo aver rivelato che Milly Carlucci pare abbia la seria intenzione di stravolgere ...... che nelle ultime settimane è stata al centro dei pettegolezzi secondo i quali sarebbe ben presto stata fatta fuori dalla Rai e dale Stelle . Peccato che tutte le vico che si sono ...

Ballando con le stelle, "se vuole...": la "proposta indecente a Milly Carlucci Liberoquotidiano.it

Ballando con le stelle scalda i motori in attesa della prossima edizione. Nel 2023 non sono mancate le polemiche, non solo per i concorrenti in gara, ma anche, e soprattutto, per la giuria, in ...Nonostante le voci sul possibile addio, Selvaggia Lucarelli tornerà a Ballando con le Stelle. Anche tutto il resto della giuria confermato in blocco.