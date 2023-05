Badosa-Ostapenko oggi in tv | orario | canale e diretta streaming quarti Internazionali d’Italia 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Paulaaffronterà Jelenaneidi finale degli, in programma dall’8 al 21 maggio sui campi del Foro Italico. Dopo dodici mesi difficili sembra finalmente tornata sulla strada giusta la tennista spagnola, che nelle ultime settimane ha conquistato ia Stoccarda, ha poi giocato bene a Madrid battendo la Gauff ed ora è tra le migliori otto anche nel torneo capitolino. Segnali incoraggianti verso questa sfida contro un’che come al solito è sempre molto incostante, ma in più occasioni ha dimostrato di poter essere anche imbattibile nelle settimane in cui tutto funziona per il verso giusto.è avanti due a uno negli scontri diretti, uno anche giocato sulla terra battuta ...