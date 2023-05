La famiglia Juraev del distretto di Aleksandrovsky della regione di Vladimir ha deciso di cambiare il nome al figlio. Nel 2016 gli era stato dato il nome Putin, in sostituzione di quello col quale era ......la madrina Chiara Mastroianni lo ha invitato sul palco e una magnifica Uma Thurman hal'... cercò di offrire tutti i suoi beni ai carnefici pur di salvarsi la vita, come lefatto ...... mentre quelli in cui questo tipo di polmonite non si è risoltamaggiori probabilità di ...un nuovo approccio di apprendimento automatico realizzato con l'Intelligenza artificiale...

Avevano chiamato il figlio ‘Putin’: ora una coppia chiede di cambiare nome Globalist.it

Edwige Fenech confessa di aver subito più volte molestie da chi aveva potere di farla lavorare. E non ha denunciato. In compenso in una situazione in cui stava rischiando una violenza ...La famiglia Juraev del distretto di Aleksandrovsky della regione di Vladimir ha deciso di cambiare il nome al figlio. Nel 2016 gli era stato dato il nome Putin, in sostituzione di quello col quale era ...