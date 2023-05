Autostrada sommersa dall' acqua | il maltempo spazza via l' Emilia-Romagna | GUARDA

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Le forti piogge che da ieri stanno interessando soprattutto l'area dell'hanno determinato la chiusura temporanea al traffico dei trattili A14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Cesena Nord in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna; la D14 diramazione di Ravenna, in entrambe le direzioni. La Diramazione di Ravenna rimane comunque percorribile dai mezzi di soccorso. Per ilsono inoltre chiuse temporaneamente le stazioni di Bologna San Lazzaro, in entrata verso Ancona; Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le direzioni; Pesaro, in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. Autostrade per l'Italia ha attivato il proprio piano di gestione delle emergenze che prevede il coinvolgimento di oltre 100 uomini e 50 mezzi di soccorso, sono in arrivo ...

Le vittime del maltempo, al momento, sono una persona alla guida di una macchina dalle acque. La città è per buona parte al buio e dall'acqua. Attualmente anche le linee internet di ... Il casello di Pesaro dell'A14 in direzione nord è stato chiuso sia in entrata sia in uscita.

L'Italia divisa in due per l'esondazione dei fiumi in Emilia Romagna. Per i collegamenti tra il Nord e le regioni adriatiche, bisogna proseguire lungo la A1 e la Roma-Pescara. Maltempo Emilia Romagna. La regione finisce ancora una volta sott'acqua mentre il maltempo non sembra voler dare tregua. Novecento persone evacuate, fiumi in piena, sistema fognari in