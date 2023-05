Autostrada Bologna - Ancona allagata e viabilità in tilt

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Con la pioggia che non smette di cadere, gli allagamenti e le frane laè fortemente compromessa in Emilia - Romagna. Autostrade, tramite Isoradio , ha fatto l'appello a non passare sulla A14 ...

A Faenza l'acqua è entrata sulle corsie dell'. A causa di un allagamento, la strada ... nel tratto in corrispondenza del km 55,600 in località Livergnano (). Sempre la strada statale '...... in entrambe le direzioni, dal km 20,200 al km 19,700 a Budrio (). Chiusa anche la strada ... L'rimane aperta per i mezzi di soccorso ma la richiesta è di non transitare se non per ...- Al fine di alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree ... In alternativa è possibile utilizzare l'A1. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono ...

Per alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall'emergenza maltempo, è stata predisposto temporaneamente il divieto ...Sono 14 i fiumi esondati. La protezione civile: "L'area interessata è enorme, anche i soccorritori sono a rischio". L'appello: 'Portarsi ai piani alti'. Una donna a Faenza: 'In 10 minuti l'acqua arriv ...