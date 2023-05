Autoriciclaggio e frode fiscale | due arresti in Piemonte

Le accuse sono di, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento dell'Iva. Secondo gli inquirenti, attraverso bonifici bancari disposti in modalità ...... costituisca il metodo più efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando le condotte di riciclaggio e, in grado di inquinare l'economia legale e ...... il meccanismo posto in essere dagli indagati è stato ritenuto finalizzato non solo alla realizzazione di sistematiche frodi fiscali ma anche all'. I soggetti sottoposti alle indagini, ...

Frode fiscale e autoriciclaggio, due arresti e sequestri per 25 milioni di euro RaiNews

Due persone arrestate e 25 milioni di euro sequestrati: questo è il bilancio di un'operazione della guardia di finanza di Torino in Piemonte e in Lombardia, coordinata dalla Procura di Asti. (ANSA) ...Operazione della Guardia di Finanza di Torino in Piemonte e Lombardia. Autoriciclaggio e maxi frode all’IVA: sequestri per 25 milioni di euro, 2 persone arrestate I soggetti coinvolti, mediante ...