Autonomia | Roggiani | proposta governo indifendibile | indebolisce l' Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “Ladi Calderoli sull'l'e rende più poveri le nostri territori, non riequilibra nulla e non garantisce i livelli essenziali di prestazione in tutte le Regioni. Crea più disuguaglianze e non colma i grandi divari esistenti, di cui invece ci dovremmo occupare perché riguardano intere aree del Paese". Così la deputata Pd Silviaa Radio Immagina, la web radio dem. "Noi lo dicevamo da tempo e ora lo ha messo nero su bianco anche il Servizio del bilancio del Senato. Poi vorrei stigmatizzare quello che è successo subito, quando c'è stato questo balletto indegno della maggioranza che ha provato a delegittimare il lavoro svolto da seri e autorevoli professionisti che sul provvedimento Calderoli hanno fatto valutazioni e calcoli precisi. ...