Autonomia Differenziata | Di Meglio | “Bisogna aprire un ampio dibattito per mettere la classe politica davanti alle proprie responsabilità”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Il dossier del Servizio Bilancio del Senato che, pur se in bozza, evidenzia il rischio insito nel disegno di legge Calderoli di alimentare le disuguaglianze territoriali, dimostra in modo implacabile l’impraticabilità dell’, confermando il pericolo che non si riesca a garantire neppure i Livelli essenziali delle prestazioni. In questo modo, si getterebbero nel baratro quelle aree del Paese già in difficoltà, condannandole inesorabilmente alla recessione”. L'articolo .