Autonomia | Calderoli “Dal Servizio Bilancio del Senato dossier carente”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ildeldelha realizzato unsul disegno di legge recante disposizioni per l’attuazione dell’differenziata regionale, nel quale vengono evidenziate criticità non oggettive, ma meramente ipotetiche. La verifica dei profili di onerosità finanziaria e della connessa copertura spetta infatti istituzionalmente alla Ragioneria generale dello Stato, organo deputato alla quantificazione degli oneri, che ha già approvato la relazione tecnica, allegata al disegno di legge presentato al, con la bollinatura”. Lo afferma in una nota il ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto.“Tale relazione tecnica d’accompagnamento al disegno di legge certifica che non vi sono rischi per il ...

Il ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha attaccato il dossier del Servizio Bilancio del Senato sull’autonomia differenziata, ieri finito sui social del Senato stesso.Scritto da Effe_Pi Centrosinistra e Cinque stelle non saranno in aula quando il ministro, venerdì 19 maggio, verrà ad illustrare la riforma sull’autonomia differenziata. Diventa un caso politico la vi ...