Aurora Ramazzotti | riunione di lavoro con il figlio appena nato | il piccolo Cesare sempre con lei

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Shooting con mamma. Questa mattinaha cominciato la giornata con trucco e parrucco per preparasi ad uno shooting. In tuta di jeans e con un trucco accurato e capelli fermati da un bigodino, la figlia di Michelle Hunziker si scatta una foto allo specchio: «Shooting». Ma se le malelingue sono già pronte a inveire contro la giovaneperchè “lontana” dal suo primogenito, in molti dovranno ricredersi. La vicinanza In un seconda story Instagram, infatti, Auorora posta la foto di una tavolata con le persone del suo team sedute e, immancabile, c’è anche il. Si vedere a capotavola, da vero imperatore come richiama il suo nome, il passeggino dele delle coperte: molto probabilmente, ...