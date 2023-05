Aurora Ramazzotti e la foto ' inedita' di Michelle | «Non l' avevo mai vista» Mamma e figlia quasi identiche

Una foto inedita. Almeno perche si stupisce di una foto della madre Michelle Hunziker che non aveva mai visto. 'Oh wow questa foto di mia mamma non l'avevo mai vista' scrive la neo mamma pubblicando nelle sue ...... tra le altre cose, è stato uno degli ospiti del compleanno di Zorzi tenutosi a inizio aprile: alla festa, al contrario era ovviamente assente la migliore amica, giustificata dal ...è diventata mamma da quasi due mesi e non potrebbe essere più felice. L'arrivo di Cesare le ha cambiato la vita, stravolgendo in modo drastico la sua quotidianità tra poppate, notti ...

Aurora Ramazzotti torna sul set: in camerino con la tuta di jeans (e il passeggino di Cesare) Stile e Trend Fanpage

Una foto inedita. Almeno per Aurora Ramazzotti che si stupisce di una foto della madre Michelle Hunziker che non aveva mai visto. «Oh wow questa foto di mia mamma non l'avevo mai vista» scrive la neo ...Sul viso di [Michelle Hunziker](https://www.vanityfair.it/article/michelle-hunziker-eros-ramazzotti-prima-foto-nonni-cesare-gossip) si legge una felicità incontenibile mentre stringe al petto il… Legg ...