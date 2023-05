ATP Roma | Novak Djokovic | “Rune è stato superiore | sono però fiducioso per Parigi”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) E’ undeluso, ma non rassegnato quello che si è presentato ai microfoni dopo aver perso nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2023 contro il giovane danese Holger. Il classe 2003 èprotagonista di una prestazione di una grande consistenza, dal punto di vista tecnico e mentale, prevalendo con lo score di 6-2 4-6 6-2. Un match si è tenuto con campo molto rallentato dalla pioggia, che ha costretto in prossima della conclusione del secondo parziale all’interruzione del gioco. “Cistate condizioni lente in questi giorni. Penso che questo sia probabilmente il torneo più freddo e umido che abbia mai giocato qui a. Non ricordo davvero tanti giorni di fila con pioggia. Ovviamente in questo tipo di condizioni è molto difficile far correre la ...