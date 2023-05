ATP Roma | Jannik Sinner | “Ho imparato qualcosa e tornerò più forte di prima!”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Non può che esserci amarezza e delusione nell’animo di, dopo la sconfitta inattesa di ieri negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2023. Sulla terra rossa del Foro Italico, a, l’altoatesino è stato battuto dall’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-7 (3) 6-2 6-2. Una prestazione molto sottotono del tennista nostrano, forse un po’ debilitato da un malessere, che ha costretto anche Simone Vagnozzi (suo tecnico) a non essere presente nel proprio angolo, lasciando “solo” Darren Cahill., comunque, ci ha tenuto a rimarcare la prova del suo avversario, non volendo accampare troppe scuse sulla sua partita negativa. “Una giornata come ieri fa male, ancora di più qui a. Però so di avere ...