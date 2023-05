ATP Roma | Holger Rune | “Non sono un bad boy | gioco solo con molta passione”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il daneseè senza dubbio il protagonista di oggi al Foro Italico di: la vittoria nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia contro il sei-volte vincitore del torneo e detentore del titolo, Novak Djokovic, è qualcosa degno di menzione, considerando anche la portata della sua prestazione. Un successo in tre set sullo score di 6-2 4-6 6-4. Considerando anche l’affermazione del danese a Parigi-Bercy, nell’atto conclusivo del 1000 contro Nole,si è portato in vantaggio nel computo degli scontri diretti con il campione nativo di Belgrado, raggiungendo la terza semifinale in carriera di un 1000. “riuscito a batterlo due volte consecutive. È sempre una grande battaglia contro di lui. Mi piace affrontarlo. È un grandissimo giocatore, ti rende sempre le cose difficili e ...