ATP Roma 2023 | Novak Djokovic contro Holger Rune per un posto in semifinale Cerundolo vuol stupire ancora

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Status quo e nuove proposte? Oggi avremo le idee più chiare.terrà alto lo stendardo dei veterani sui campi, avendo ben chiaro il suo obiettivo: arrivare in fondo agli Internazionali d’Italia, vincere il titolo per la settima volta e dirigersi alla volta di Parigi con il vento in poppa. L’ha fatto con un po’ di nervosismo Nole dopo la vittoriaCameron Norrie. Il serbo è stato assai infastidito dall’atteggiamento del suo avversario, volto a suo avviso a destabilizzarlo, tra urli in faccia e uno smash alla figura piuttosto che al campo. Tuttavia, ora il prossimo avversario del serbo sarà il danese, reduce dalla quasi tre ore di giocol’australiano Alexei Popyrin. Una partita non facile per il 20enne, che però ha dimostrato qualità tecniche e ...

In teoria ci sarebbe anche un altro match, giocato proprio anel 2018, ma in quella ... Un matchal giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un .../Wta- Day 9: Djokovic - Rune all'ora di pranzo Al termine del match tra i due, scenderanno in campo Paula Badosa e Jelena Ostapenko . La spagnola sta ritrovando la sua forma migliore e ha ...Yannick Hanfmann si riprende il break nel terzo e vola ai quarti in attesa di Zvrev - Medvedev. Al danese servono tre ore per battere l'australiano e raggiungere Djokovic [Q] Y. Hanfmann b. [6] A. ...

ATP Roma 2023, Lorenzo Musetti cede in due set a Stefanos Tsitsipas tra mille rimpianti negli ottavi di finale OA Sport

Status quo e nuove proposte Oggi avremo le idee più chiare. Novak Djokovic terrà alto lo stendardo dei veterani sui campi, avendo ben chiaro il suo obiettivo: arrivare in fondo agli Internazionali ...Le partite di oggi degli Internazionali di Roma di tennis: non ci saranno italiani in campo. L'attenzione principale è per Novak Djokovic. Il numero 1 ATP sfiderà Rune. In programma nella giornata due ...