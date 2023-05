Atp Roma 2023 | Musetti ko con Tsitsipas

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lorenzoesce di scena agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a. Il 21enne ...

Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia, torneoMasters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a. Il 21enne toscano, numero 19 dl mondo e 18 del seeding, cede al 24enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 ......quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di... Un matchal giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) ......quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di... Un matchal giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) ...

ATP Roma: Tsitsipas regola Musetti nel match di mezzanotte Ubitennis

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma ...Si è chiuso in maniera inaspettata il percorso di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma con una sconfitta dolorosa contro l'argentino Francisco Cerúndolo. 67 62 62 il punteggio in favore ...