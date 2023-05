Atletica | sospeso per doping il keniano Rhonex Kipruto

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’AIU, Athletics Integrity Unit, ha annunciato la sospensione provvisoria perdel, detentore del record del mondo nei 10 km su strada, nonché medaglia di bronzo ai Mondiali 2019 sui 10.000 metri. Il fondista africano è statoprovvisoriamente per “uso di sostanza o metodo proibito” in forza del suo passaporto biologico. L’AIU non ha fornito ulteriori dettagli in merito allo stop dell’atleta23enne. Come detto,ha vinto il bronzo nei 10.000 ai Mondiali di Doha 2019, poi ha conquistato il record del mondo nei 10 km su strada con 26 minuti e 24 secondi, primato stabilito nel 2020 a Valencia, infine si è classificato nono sui 10.000 alle Olimpiadi di Tokyo. Foto: LaPresse

