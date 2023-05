Atalanta | emergenza sulle fasce | contro il Verona solo con Maehle e Zappacosta ai lati

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ill’ha gli esterni contati: nessun cambio puro e riadattamenti tecnico tattici per compensare Una volta lelaterali rappresentavano il punto cardine dell’, mentre ora invece si è trasformato in un vero e proprio calvario: non tanto per quello che si vede in campo (al di là dei miglioramenti che necessitano i nerazzurri) bensì dal punto degli infortuni.ilinfatti i nerazzurri scenderanno in campo con(che rischia la diffida, e quindi di saltare la partital’Inter) come esterni puri, ricordando che fermi ai box ci sono i vari Hateboer, Ruggeri e Soppy: che hanno terminato anzitempo la stagione. Non è da escludere un passaggio alla ...

Commenta per primo Nonostante il cospicuo riscatto, circa 20 milioni di euro, versato dall'nelle casse della Juventus per il difensore Merih Demiral, il turco è ormai da mesi fuori ......Commenta per primo L', che scenderà in campo sabato alle 18 al Gewiss Stadium contro il Verona, è ancora ininfermeria, con ben 8 giocatori out. Contro la Salernitana si sono aggiunti alla lista degli ...... in particolare in attacco, dove spesso ha dovuto affrontare un'. Rispetto a marzo ... che nell'Empoli vive la stagione del definitivo decollo prima del probabile ritorno all'(6 gol e ...

Atalanta, emergenza totale in vista del Verona: ecco chi recupera Calcio in Pillole

In casa Atalanta c'è grossa preoccupazione per le condizioni di diversi calciatori, in vista del match contro il Verona: ecco chi può recuperare.L'Atalanta, che scenderà in campo sabato alle 18 al Gewiss Stadium contro il Verona, è ancora in emergenza infermeria, con ben 8 giocatori out. Contro la Salernitana si sono aggiunti alla lista degli ...