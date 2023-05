Allenatore: Sousa(3 - 4 - 2 - 1) : Sportiello 6; Toloi 6, Djimsiti 6.5 (25 st5.5), Scalvini 5.5; Soppy 6 (3 st Okoli 6), De Roon 6, Ederson 6, Zappacosta 6.5; Koopmeiners 5, ...All.: Paulo Sousa(3 - 4 - 2 - 1): Sportiello; Toloi, Djimsiti (25' st), Scalvini; Soppy (3' st Okoli), De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic (1' st Hojlund); Zapata (...(3 - 4 - 2 - 1): Sportiello 6; Toloi 6, Djimsiti 6.5 (25' st6), Scalvini 6; Soppy 6 (3' st Okoli 6), De Roon 6.5, Ederson 6, Zappacosta 6.5; Pasalic 5.5 (1' st Hojlund 6.5), ...

Atalanta, Demiral fuori dal progetto: si fa avanti il Napoli Calciomercato.com

Il Corriere dello Sport ha elencato tutti i profili che il Napoli sta seguendo per il prossimo mercato: "Qual è l'identikit fissato dal Napoli per il prossimo mercato Giovanissimi o almeno under 25.Arriveranno a Napoli calciatori giovani, under 25, forti ma allo stesso tempo con ancora ampi margini di crescita.