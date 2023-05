Assenteismo all’Asl di Montesarchio | in tre non rispondono agli inquirenti ma presentano memorie difensive

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono diciotto i soggetti coinvolti in un’inchiesta sull’Asl di. Personale dell’azienda sanitaria, tra cui medici, infermieri e amministrativi, che sarebbe indagato per. La Procura della Repubblica di Benevento ha chiesto al momento la sospensione di tutto il personale coinvolto. Sulla misura cautelare la decisione spetterà al Gip Gelsomina Palmieri, a seguito degli interrogatori che si stanno svolgendo in questi giorni. Coinvolti nell’inchiesta cinque medici, sette infermieri, cinque impiegati ed una funzionaria in servizio. Questa mattina, presso il Tribunale di Benevento, sono state ascoltate altre tre persone, che si sono avvalse della facoltà di non rispondere, ma hanno chiarito la loro posizione con dichiarazioni spontanee e depositato. ...