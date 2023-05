Ascolti tv | i dati di mercoledì 16 maggio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Bene la Champions League Nella serata di ieri, martedì 162023, su Rai Uno la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 ha ottenuto 2.950.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 la semifinale di Champions League Inter-Milan ottiene ben 8.268.000 spettatori con uno share del 34.9% (primo tempo a 8.662.000 e il 35%, secondo tempo a 7.871.000 e il 34.8%). Su Rai2 Come ti divento bella! si ferma a 814.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Le Iene ha raccolto 1.299.000 spettatori pari all’8.5%. Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 754.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 831.000 spettatori (5.1%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Dimartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 16 maggio 2023 Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ma come funzionano gli ...