Arte | le opere di Ortega a Palomonte | convegno e mostra dal 20 al 28 maggio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(SA). “Cultura e Turismo sono il binomio vincente per la crescita culturale ed economica del territorio”. Così, il sindaco del Comune di, Felice Cupo, e l’assessore comunale con delega alla cultura, Lara Moscato, annunciano lache ospiterà led’del pittore spagnolo Josè Garcia, in programma dal 20 al 282023, con ingresso gratuito, presso la Sala Affreschi sita nei locali del Municipio a. “Decalogo per la Democrazia”, s’intitola così lasulled’del pittore spagnolo che sarà curata da Franco Maldonato, direttore del Polo Museale di San Giovanni a Piro, che raccoglie i dieci ...

"Scegliere di sporcared'o edifici storici per difendere l'ambiente sarebbe come organizzare una cena tra amici a tema Asado argentino per fare battaglie vegane", Guido Crosetto, ministro ...Nelle sueraggiunse effetti surrealisti, come lei stessa affermava: " La miapur partendo dalla realtà non è mai verista e se ne allontana in uno sforzo di sintesi, di astrazione e di ...... con le Università di Padova e Brescia per lo svolgimento di attività di ricerca sulla gestione, classificazione, valutazione, controllo e monitoraggio di ponti, viadotti ed'presenti ...

Arte per strada: catalogate per la prima volta oltre 150 nuove opere pubbliche in città [FOTO] TorinOggi.it

I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia "L’Albero Azzurro" a scuola di arte e del grande Claude Monet ... principali della vita dell’artista e osservare alcune sue opere principali. Da ...Nelle sue opere raggiunse effetti surrealisti, come lei stessa affermava: “La mia arte pur partendo dalla realtà non è mai verista e se ne allontana in uno sforzo di sintesi, di astrazione e di ...