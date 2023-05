(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il Servizio Bilancio di Palazzo Madama critica, "per errore", l'Autonomia differenziata e il ministro se lacon i fantomatici "palazzi e interessi del centralismo". Solo un mese fa stesso copione, protagonista il leghista Borghi riguardo una tabella non gradita del Def: allora il colpevole fu "un solerte funzionario del Tesoro"

Aridaje con la manina. Calderoli se la prende con i tecnici del Senato L'HuffPost

