Apple in ritardo presenta la grande novità | “In arrivo il 5 giugno”

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Finalmente la famosa azienda americanapresenterà lail 52023. Per molti è unazione avvenuta in, rispetto alla concorrenza. L’azienda di Cupertino in California, fondata nel 1976, è famosa in tutto il mondo per aver lanciato il primo smartphone della storia nel lontano 2007. In quell’epoca un dispositivo del genere rapva un qualcosa di rivoluzionario, poiché ha portato letteralmente il mondo intero nelle tasche delle persone. E non solo: grazie agli smartphone sono arrivati anche i social che, a loro volta, hanno compiuto un’altra rivoluzione nella società.presenterà la sua(foto ansa) – computermagazine.itE’ incredibile pensare che un oggetto così ...