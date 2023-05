Antonino | perché è finita con Ginevra e retroscena sul rapporto con Andrea Maestrelli

Leggi su biccy

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nel breve periodo passato insieme al Grande Fratello VipSpinalbese eLamborghini hanno dato il via ad una sorta di chimica artistica, culminata con un bel limone in prima serata nello studio quando lui è uscito. I due hanno iniziato a frequentarsi, ma il flirt è durato quanto un gatto in tangenziale. Adesso tra i due pare non ci siano rapporti e sembra non si siano nemmeno parlati al compleanno di Alfonso Signorini. Ma come mai ènon è mai iniziata tra Spinalbese e la Lamborghini? Ce lo spiega il settimanale Chi. “Nella Casa ha legato conLamborghini (ma, appena usciti, ha capito che sarebbe stata solo una storia “mediatica”), ha mostrato un animo sincero e positivo e un “debole” per le attenzioni femminili. Nessun rimpianto, nessun rancore, solo la voglia di trovare persone simili a ...