Anticipazioni Verissimo sabato 20 maggio 2023 | lo speciale su Amici | chi sono gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 maggio 2023)di Silvia Toffanin va in vacanza ma…non del tutto. Avete capito bene: se da una parte la padrona di casa, che per mesi ha tenuto compagnia ai telespettatori, lo scorso weekend ha salutato tutti, dall’altra i fan posugualmente tirare un sospiro di sollievo e sintonizzarsi su Canale 5, a partire dalle 16.30, nel weekend. Tra racconti inediti, grandi emozioni, colpi di scena e interviste esclusive, nelle prossime settimane il pubblico potrà seguire il programma, ma in una sorta di formato diverso, con le storie più belle di questa edizione. Che si è conclusa da poco. View this post on Instagram A post shared by(@tv) Losu20 ...