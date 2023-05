Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 17 maggio

(Di mercoledì 17 maggio 2023): una nuova e sorprendentedi Unaltrasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 17Proprio mentre Lara si gusta il progressivo inserimento di Tommaso nella grande famiglia allargata di Ferri, una donna misteriosa potrebbe svelare il suo inganno. Nel frattempo Giulia, già sotto stress per l’intimidazione subita da Eduardo, viene informata della decisione di Angela e Franco di partire per la Sicilia.Unal: Ilenia Lazzarin- Filmografia Cinema Due ...

Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda stasera, 17 maggio, come al solito su Rai3. Le trame degli episodi della soap ci dicono che una donna misteriosa potrebbe svelare l'inganno di Lara. Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, l'appuntamento con la fiction è sempre alle 20.45 su Rai 3. Mentre Angela e Franco decidono di partire per la Sicilia...